Ексмеру Одеси Труханову і посадовцям міськради оголосили підозру у службовій недбалості

Посадовці Одеської міської ради та працівники комунального підприємства отримали підозри у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей. Серед них — колишній мер міста Геннадій Труханов.
Про це повідомили джерела «Бабеля» у поліції.
Причиною для оголошення підозр стала загибель десяти людей через сильні зливи в Одесі 30 вересня. Серед загиблих — родина з дитиною, яка жила на цокольному поверсі будинку.
За даними слідства, система водовідведення Одеси виявилася непідготовленою до стихії, бо роками не утримувалась належним чином.
На тлі цього девʼятьом фігурантам повідомили про підозру у службовій недбалості — колишньому міському голові Одеси, двом його заступникам, посадовцям міськради, директору, начальнику та головним інженерам структурного підрозділу комунального підприємства.
Поліцейські провели понад 25 обшуків в адмінбудівлях та за місцями проживання фігурантів. Під час заходів вилучили документацію, компʼютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.
- 14 жовтня меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України, бо встановили, що він є громадянином РФ і має чинний російський закордонний паспорт. Виконувачем обовʼязків мера Одеси призначили секретаря Одеської міськради Ігоря Коваля.
- Також у місті створили міську військову адміністрацію, яку очолив колишній голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.