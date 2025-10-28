Стало відомо, коли в Україні почнеться опалювальний сезон

Відсьогодні, 28 жовтня, в Україні офіційно стартує опалювальний сезон.
Про це під час розмови з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський.
«Ми знайшли гроші — близько 70% від того, що нам потрібно на імпорт газу. Щодо електрики: в принципі, всюди все відновлюється. В Сумській області, в Шостці, найскладніша ситуація. Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа» — зазначив він.
- 13 жовтня в мережі поширювали постанову Кабміну про покладення спеціальних обовʼязків на субʼєктів ринку природного газу, в якій період з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року назвали «опалювальним періодом».
- Проте в Міненерго пояснили, що ця інформація не є точною. Рішення про запуск опалення мають ухвалювати органи місцевого самоврядування самостійно. У Міністерстві пообіцяли, що опалювальний сезон цього року почнеться планово — коли температура в регіоні триматиметься нижче за +8 °C понад три доби поспіль.
- 21 жовтня голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко заявив, що протягом десяти днів тепло має зʼявитися в домівках по всій Україні. Тим часом Росія продовжує атаки на енергообʼєкти України.