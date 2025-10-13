Міненерго спростувало інформацію про скорочення опалювального сезону. Кажуть, що він почнеться «планово»

Інформація про початок опалювального сезону в Україні з 1 листопада є хибною. Запуск опалення має початися планово.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

У мережі поширювали постанову Кабміну про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу, в якій період з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року назвали «опалювальним періодом».

У Міненерго пояснили, що з 1 листопада покладаються спеціальні обов’язки на постачальників газу, дата не є фактичним початком опалювального сезону. Вона фіксує ціни на газ у період із 1 листопада до 31 березня.

«Це суто технічна термінологія для вірного визначення умов в період постачання природного газу», — пояснили в Міністерстві.

Там також нагадали, що рішення про запуск опалення мають ухвалювати органи місцевого самоврядування самостійно. Опалювальний сезон починається тоді, коли температура в регіоні тримається нижче за +8 °C понад 3 доби поспіль.

«Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього», — наголошують у Міненерго.