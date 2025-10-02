Стало відомо, коли в Києві стартує опалювальний сезон

Завтра, 3 жовтня, у Києві починається опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Подача тепла в ці установи виконується за їхніми індивідуальними заявками. Тому рішення про необхідність підключення до тепла ухвалюють керівники закладів і установ.

Кличко не уточнив, коли опалення увімкнуть в житлових будинках. За його словами, перш ніж ухвалити таке рішення, необхідно зважити всі фактори: раціональне використання енергоносіїв, недоцільність зайвих витрат на тепло мешканцями, а також ситуацію в енергосистемі.

«До уваги слід брати не тільки поточні, а й прогнозні температурні показники. Щоб економити і кошти мешканців міста, і енергоресурси. Тому першими отримають тепло, як зазвичай, заклади та установи соціальної сфери», — підсумував він.