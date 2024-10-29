У Києві вмикають опалення для житлових будинків

У Києві опалювальний сезон для житлових будинків розпочнуть з 30 жовтня.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Столиця вирішила підключати будинки до опалення через суттєве похолодання, яке очікується у найближчі дні. Упродовж трьох днів середньодобова температура повітря буде нижчою +8 ℃.

Для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва знадобиться близько семи днів.

Для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста опалювальний сезон стартував 14 жовтня. До них тепло підключають за індивідуальними заявками керівників цих установ.

Цьогоріч метеорологічна осінь у Києві розпочалася 30 вересня — на два тижні пізніше за кліматичну норму.