Очільник «Укренерго»: Сподіваємося на старт опалювального сезону протягом десяти днів

Голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко прогнозує, що протягом десяти днів тепло має зʼявитися в домівках по всій Україні. Це має знизити споживання електроенергії.

Про це він сказав в ефірі телемарафону 21 жовтня.

Зайченко наголосив, що похолодання та затримка початку опалювального сезону в Україні призвела до різкого зростання споживання електроенергії по всій країні — на понад 20%, як порівняти з початком місяця.

Він зазначив, що найближчими днями планують відновити теплопостачання на всій території України. Це, за прогнозом компанії, має знизити пікове навантаження, оскільки потреба в інтенсивному користуванні електроприладами в українців зменшиться.

За його словами, протягом останніх семи років побутові споживачі стали найбільшим споживачем електроенергії в Україні, тому зміна їхньої поведінки може суттєво допомогти стабілізувати ситуацію.

Насамперед йдеться про утримання від використання потужних електроприладів в період максимуму навантаження системи.