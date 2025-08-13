Reuters: РФ може готуватися до випробування нової ракети з ядерною боєголовкою. Що про це відомо

РФ, імовірно, готується до випробування нової крилатої ракети «Буревісник» з ядерною боєголовкою та ядерним двигуном. Припускають, що це може відбутися вже цього тижня.

Про це пише Reuters із посиланням на двох американських дослідників, західне джерело у сфері безпеки та норвезьких військових. На висновки дослідників вплинув аналіз супутникових знімків.

Джеффрі Льюїс із каліфорнійського Інституту міжнародних досліджень Монтерея та Декер Евелет з дослідницько-аналітичної організації CNA у Вірджинії кажуть, що супутникові знімки показують активну діяльність на полігоні «Паньково» на архіпелазі Нова Земля в Баренцовому морі.

Там збільшилася кількість персоналу й техніки, на ознаки імовірної підготовки вказує і присутність кораблів і літаків, які раніше брали участь у випробуваннях ракети 9М730 «Буревісник» (Storm Petrel).

Reuters

«Ми бачимо всю активність на полігоні — і великі обсяги припасів, які завозять для забезпечення операцій, і рух у місці, звідки фактично запускають ракету», — сказав Льюїс.

Супутникові знімки показують, як із кінця липня на полігон прибувають контейнери, обладнання та персонал. Крім того, два літаки, оснащені для збору даних випробувань, стоять на військовому аеродромі «Рогачово» на архіпелазі з середини липня.

Reuters

Дослідники також на знімках помітили щонайменше п’ять кораблів, які брали участь у попередніх випробуваннях. За даними сайту відстеження суден VesselFinder.com, ще один корабель, який раніше також брав участь у випробуваннях, мав прибути 12 серпня. Reuters підтвердив, що сайт показував рейс вантажного судна «Териберка» до Нової Землі.

Джерело в західних спецслужбах підтвердило, що Росія готується до випробування «Буревісника». Пентагон, ЦРУ та Міністерство оборони Росії відмовилися від коментарів. Експерти й дослідники кажуть, що випробування запланували задовго до моменту коли оголосили про зустріч Трампа й Путіна.

Reuters отримав супутникові знімки від 7 серпня, на яких видно пускову установку під захисним кожухом, штабелі контейнерів, кран для їхнього переміщення та гелікоптер.

А наприкінці липня один з дослідників помітив, що захисний навіс для пускової установки «Буревісника» почали відсувати й засовувати, що він назвав «дуже очевидним доказом» планів провести тест.

Експерти й дослідники кажуть, що випробування запланували задовго до моменту, коли оголосили про зустріч Трампа й Путіна. Один з них каже, що ракету можуть випробувати вже цього тижня. Росія 6 серпня опублікувала попередження морякам про заборону входу в зону з 9 по 12 серпня.

Reuters

Reuters також знайшов серію повідомлень у базі даних Федерального авіаційного управління США, опублікованих Росією, які вказували на можливе вікно запуску з 9 по 22 серпня.

Норвезькі військові повідомили Reuters, що Баренцове море є «ключовим місцем для російських випробувань ракет» і що в них є дані з попереджень та повідомлень для мореплавців про «підготовку до випробувань». Водночас вони заявили, що «не підтверджують, які саме боєприпаси планується випробовувати».

Reuters

Що відомо про цю нову ракету РФ

Путін називав ракету SSC-X-9 Skyfall, відому як «Буревісник», «невразливою» для сучасних і майбутніх систем протиракетної оборони. За його словами, вона може літати на майже необмежену відстань і змінювати траєкторію польоту, що робить її важкою для перехоплення.

Експерти з контролю над озброєннями кажуть, що для Росії значення цієї ракети зросло після того, як у січні США оголосили про розробку нового протиракетного щита Golden Dome. Москва, ймовірно, сприймає «Буревісник» як засіб збереження стратегічної переваги і стримування США.

Водночас багато фахівців сумніваються, що ракета дійсно зможе обійти системи ПРО. Вони також підкреслюють, що її використання не дає Москві якихось принципово нових можливостей у порівнянні з уже наявним ядерним арсеналом і може бути небезпечним для самої Росії, бо під час польоту ракета може випромінювати радіацію.

За даними організації Nuclear Threat Initiative, історія випробувань «Буревісника» проблемна: із 13 відомих запусків лише два були частково успішними, що ставить під сумнів надійність цієї зброї.