Трамп після розмови з Путіним заявив, що Штатам теж потрібні Tomahawk

Президент США Дональд Трамп незабаром після розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним заявив, що його країна має багато ракет Tomahawk, одна їм вони також потрібні.

Про це Трамп сказав на пресконференції в Білому домі.

«Нам теж потрібні Tomahawk для Сполучених Штатів Америки. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо виснажувати нашу країну. Вони дуже важливі, дуже потужні, дуже точні, дуже хороші. Але вони нам теж потрібні. Тож я не знаю, що ми можемо тут зробити», — зазначив він.

Трамп також ствердно відповів на запитання журналістів, чи намагався Путін зупинити його від продажу Tomahawk Україні.

«Звичайно, а що ви думаєте? Він що, скаже: «Будь ласка, продайте ці Tomahawk, я вам дуже вдячний»?» — сказав він.

На пресконференції журналісти також поцікавилися підготовкою санкцій проти РФ. 16 жовтня лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун сказав у коментарі Politico, що американським законодавцям час просуватися далі із законопроєктом про санкції проти Росії.

Коли в Трампа запитали про цей проєкт, він відповів, що Тун ще не знає про дзвінок до Путіна і що він розповість про це лідеру республіканців.

«Ми хочемо миру. Ми хочемо зупинити вбивства. Тож я збираюся поговорити з ним (з Джоном Туном) і спікером Майком Джонсоном. Я поговорю з ними трохи пізніше і розповім їм про це. І ми ухвалимо правильне рішення. Я не проти нічого. Я просто кажу, що це може бути не ідеальний час [для санкцій]», — додав президент США.

Ракети Tomahawk для України

Питання передачі ракет Tomahawk Україні активно обговорюють з липня. Тоді видання The Washington Post із посиланням на джерела написало, що Трамп розглядав таку можливість.

26 вересня у WSJ писали, що під час зустрічі на сесії Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський особисто просив Трампа надати ці ракети. За кілька днів віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Штатах обговорюють передачу ракет Tomahawk Україні, однак остаточне рішення залишається за президентом США.

Водночас Reuters писав, що адміністрація Трампа навряд чи зможе передати Україні далекобійні ракети Tomahawk, оскільки наявні запаси вже задіяні для ВМС США та інших потреб.

7 жовтня Дональд Трамп заявив, що «у певному сенсі» вже ухвалив рішення щодо передачі Україні ракет Tomahawk. А 12 жовтня після другої за два дні розмови з лідером США Зеленський зазначив, що «Росія боїться, що американці можуть дати нам Tomahawk».