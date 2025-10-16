Парламент Франції відхилив вотуми недовіри новому уряду

Депутати парламенту Франції відхилили два вотуми недовіри уряду премʼєр-міністра Себастьєна Лекорню.

Про це повідомляє BBC.

У голосуванні за перший вотум недовіри «за» проголосували 271 із 577 депутатів, а у другому — 144.

Відповідні голосування ініціювала партія Марін Ле Пен, однак їхній успіх було малоймовірним, оскільки більшість французьких депутатів не хотіли, щоб їх бачили як прихильників ультраправих сил.

Політична криза у Франції

Після парламентських виборів у червні — липні 2024 року Національна асамблея була розділена на три основні блоки: ліву коаліцію, відому як «Новий народний фронт», центристських союзників президента Емманюеля Макрона і ультраправу партію «Національне обʼєднання». Жоден з блоків не отримав абсолютної більшості. У вересні Макрон попросив тодішнього премʼєра Мішеля Барньє сформувати уряд, в якому домінуватимуть республіканці та центристи. Барньє до останнього вів переговори з «Національним обʼєднанням» і пішов на кілька поступок, аби задовольнити їхні бюджетні вимоги. Однак французькі ультраправі назвали їх недостатніми.

Опозиція ініціювала голосування за вотум недовіри уряду Барньє після того, як він вирішив провести законопроєкт про бюджет соціального страхування на 2025 рік в обхід голосування депутатів. Національна асамблея 4 грудня проголосувала за вотум недовіри уряду Барньє. 23 грудня у Франції утворили новий уряд, який очолив Франсуа Байру.

Наприкінці літа 2025 року Байру подав пропозицію парламенту проголосувати за вотум довіри, щоб вийти з багатомісячного глухого кута щодо його бюджету жорсткої економії. Національні збори 8 вересня провалили вотум довіри уряду, а Байру став першим премʼєр-міністром в історії сучасної Франції, який залишив посаду через провал вотуму довіри, а не підтримку вотуму недовіри.

9 вересня новим премʼєром призначили колишнього міністра оборони Себастьяна Лекорню. Він подав у відставку вже за місяць після критики складу його уряду. 10 жовтня Лекорню перепризначили на посаду.

12 жовтня Лекорню представив свій новий уряд.