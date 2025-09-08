Французький парламент провалив вотум довіри уряду. Він протримався лише 9 місяців

Національні збори Франції ввечері 8 вересня провалили вотум довіри уряду Франсуа Байру. Як показало голосування, 364 депутати не довіряють уряду — проти 194, що довіряють.

Про це пише France 24.

Франсуа Байру став премʼєр-міністром у грудні минулого року. Нещодавно він подав пропозицію парламенту проголосувати за вотум довіри, щоб вирішити багатомісячний глухий кут щодо його бюджету жорсткої економії. Це рішення здивувало навіть союзників премʼєр-міністра.

За повідомленнями урядових джерел, Байру вранці 9 вересня подасть заяву про відставку президенту Франції Емманюелю Макрону. В адміністрації президента заявили, що він призначить нового премʼєр-міністра найближчими днями.

Франсуа Байру став першим премʼєр-міністром в історії сучасної Франції, який залишив посаду через провал вотуму довіри, а не підтримку вотуму недовіри.

Що передувало

Після парламентських виборів у червні — липні 2024 року Національна асамблея була розділена на три основніих блоки: ліву коаліцію, відому як «Новий народний фронт», центристських союзників президента Емманюеля Макрона і ультраправу партію «Національне обʼєднання». Жоден з блоків не отримав абсолютної більшості.

У вересні Макрон попросив тодішнього премʼєра Мішеля Барньє сформувати уряд, в якому домінуватимуть республіканці та центристи. Барньє до останнього вів переговори з «Національним обʼєднанням» і пішов на кілька поступок, аби задовольнити їхні бюджетні вимоги. Однак французькі ультраправі назвали їх недостатніми.

Опозиція ініціювала голосування за вотум недовіри уряду Барньє після того, як він вирішив провести законопроєкт про бюджет соціального страхування на 2025 рік (який передбачав значну економію бюджету, зокрема підвищенням податків) в обхід голосування депутатів. Опозиційні сили були незгодні із цим законопроєктом.

Національна асамблея, нижня палата парламенту Франції, 4 грудня проголосувала за вотум недовіри уряду премʼєр-міністра Мішеля Барньє.

23 грудня у Франції утворили новий уряд, який очолив Франсуа Байру.