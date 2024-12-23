У Франції створили новий уряд

У Франції визначилися зі складом нового уряду на чолі з премʼєр-міністром Франсуа Байру. Семеро міністрів залишилися зі старого складу, серед них — очільники Міноборони і МЗС Себастьян Лекорню і Жан-Ноель Барро відповідно.

Про це оголосили на сайті Єлисейського палацу.

Ось повний склад оновленого кабінету міністрів:

Елізабет Борн — міністр національної освіти, вищої освіти та досліджень;

Мануель Валлс — міністр у справах заморських територій;

Жеральд Дарманін — міністр юстиції;

Бруно Ретайло — міністр внутрішніх справ;

Катрін Вотрін — міністр праці, охорони здоровʼя, солідарності та сімʼї;

Ерік Ломбард — міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету;

Себастьян Лекорню — міністр оборони;

Рачіда Дати — міністр культури;

Франсуа Ребсамен — міністр територіального планування та децентралізації;

Жан-Ноель Барро — міністр закордонних справ;

Агнес Паньєр-Рунашер — міністр екологічного переходу, біорізноманіття, лісів, моря та рибальства;

Енні Женевард — міністр сільського господарства та продовольчого суверенітету;

Лоран Маркангелі — міністр громадських дій, державної служби та спрощення;

Марі Барсак — міністр спорту, молоді та громадського життя.

Президент Франції Емманюель Макрон 13 грудня призначив новим премʼєром Франсуа Байру — лідера центристської партії «Демократичний рух». Байру — вже четвертий за цей рік глава уряду Франції.

Що передувало

Після парламентських виборів у червні — липні Національна асамблея була розділена на три основні блоки: ліву коаліцію, відому як «Новий народний фронт», центристських союзників президента Емманюеля Макрона і ультраправу партію «Національне обʼєднання». Жоден з блоків не отримав абсолютної більшості.

У вересні Макрон попросив консерватора Мішеля Барньє сформувати уряд, в якому домінуватимуть республіканці та центристи. Барньє до останнього вів переговори з «Національним обʼєднанням» і пішов на кілька поступок, аби задовольнити їхні бюджетні вимоги. Але французькі ультраправі назвали їх недостатніми.

Опозиція ініціювала голосування за вотум довіри уряду Барньє після того, як він вирішив провести законопроєкт про бюджет соціального страхування на 2025 рік (який передбачав значну економію бюджету, зокрема підвищенням податків) в обхід голосування депутатів. Опозиційні сили були незгодні з цим законопроєктом.

Національна асамблея, нижня палата парламенту Франції, 4 грудня проголосувала за вотум недовіри уряду премʼєр-міністра Мішеля Барньє.