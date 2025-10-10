Президент Франції Макрон перепризначив прем’єром Себастьяна Лекорню

Премʼєр-міністром Франції знову призначили Себастьяна Лекорню, який раніше сам подав у відставку.

Про це пише BFM TV з посиланням на заяву Єлисейського палацу.

Президент Емманюель Макрон доручив новопризначеному премʼєру знову сформувати уряд.

Сам Лекорню написав у соцмережі Х, що «з почуття обовʼязку» приймає доручене йому президентом завдання «зробити все можливе, щоб до кінця року ухвалити бюджет Франції та розвʼязати проблеми повсякденного життя співвітчизників».

«Необхідно покласти край цій політичній кризі, яка дратує французів, і нестабільності, яка шкодить іміджу Франції та її інтересам», — зазначив французький премʼєр.

Він вважає, що «ті, хто увійде до уряду, мають зобовʼязатися позбутися президентських амбіцій на 2027 рік».

Лекорню очолював уряд Франції менш ніж місяць — з 9 вересня. Вже 6 жовтня він подав у відставку. Її прийняв президент Макрон, проте доручив Лекорню протягом двох діб провести переговори з політичними партіями, аби спробувати знайти вихід з кризи.

Що передувало

Після парламентських виборів у червні — липні 2024 року Національна асамблея була розділена на три основні блоки: ліву коаліцію, відому як «Новий народний фронт», центристських союзників президента Емманюеля Макрона і ультраправу партію «Національне обʼєднання». Жоден з блоків не отримав абсолютної більшості.

У вересні Макрон попросив тодішнього премʼєра Мішеля Барньє сформувати уряд, в якому домінуватимуть республіканці та центристи. Барньє до останнього вів переговори з «Національним обʼєднанням» і пішов на кілька поступок, аби задовольнити їхні бюджетні вимоги. Однак французькі ультраправі назвали їх недостатніми.

Опозиція ініціювала голосування за вотум недовіри уряду Барньє після того, як він вирішив провести законопроєкт про бюджет соціального страхування на 2025 рік (який передбачав значну економію бюджету, зокрема підвищенням податків) в обхід голосування депутатів. Опозиційні сили були незгодні з цим законопроєктом.

Національна асамблея, нижня палата парламенту Франції, 4 грудня проголосувала за вотум недовіри уряду премʼєр-міністра Мішеля Барньє. 23 грудня у Франції утворили новий уряд, який очолив Франсуа Байру.

Наприкінці літа 2025 року Байру подав пропозицію парламенту проголосувати за вотум довіри, щоб вийти з багатомісячного глухого кута щодо його бюджету жорсткої економії. Національні збори Франції ввечері 8 вересня провалили вотум довіри уряду. Франсуа Байру став першим премʼєр-міністром в історії сучасної Франції, який залишив посаду через провал вотуму довіри, а не підтримку вотуму недовіри.