Премʼєр-міністр Франції подав у відставку — він очолював уряд менш ніж місяць

Премʼєр-міністр Франції Себастьян Лекорню 6 жовтня подав у відставку. Її прийняв президент Емманюель Макрон.

Про це пише France 24.

Напередодні ввечері Лекорню представив склад Кабінету міністрів. Однак зазнав жорсткої критики, оскільки більшість його членів були в попередньому уряді.

Лекорню був пʼятим премʼєр-міністром країни за менш ніж два роки. Він очолював уряд менш ніж місяць — з 9 вересня.

Sébastien Lecornu / Facebook

Призначення Лекорню — лояльного до Макрона центриста та колишнього консерватора — продовжило кризу незгоди між парламентом і президентом. Ліві сили, які перемогли на парламентських виборах влітку 2024 року, вимагають, щоб Макрон призначив очільника уряду від них. Лідер ультраправої партії «Національне обʼєднання» Жордан Барделла закликав президента розпустити Національні збори.

Що передувало

Після парламентських виборів у червні — липні 2024 року Національна асамблея була розділена на три основні блоки: ліву коаліцію, відому як «Новий народний фронт», центристських союзників президента Емманюеля Макрона і ультраправу партію «Національне обʼєднання». Жоден з блоків не отримав абсолютної більшості.

У вересні Макрон попросив тодішнього премʼєра Мішеля Барньє сформувати уряд, в якому домінуватимуть республіканці та центристи. Барньє до останнього вів переговори з «Національним обʼєднанням» і пішов на кілька поступок, аби задовольнити їхні бюджетні вимоги. Однак французькі ультраправі назвали їх недостатніми.

Опозиція ініціювала голосування за вотум недовіри уряду Барньє після того, як він вирішив провести законопроєкт про бюджет соціального страхування на 2025 рік (який передбачав значну економію бюджету, зокрема підвищенням податків) в обхід голосування депутатів. Опозиційні сили були незгодні з цим законопроєктом.

Національна асамблея, нижня палата парламенту Франції, 4 грудня проголосувала за вотум недовіри уряду премʼєр-міністра Мішеля Барньє. 23 грудня у Франції утворили новий уряд, який очолив Франсуа Байру.

Наприкінці літа 2025 року Байру подав пропозицію парламенту проголосувати за вотум довіри, щоб вийти з багатомісячного глухого кута щодо його бюджету жорсткої економії. Національні збори Франції ввечері 8 вересня провалили вотум довіри уряду. Франсуа Байру став першим премʼєр-міністром в історії сучасної Франції, який залишив посаду через провал вотуму довіри, а не підтримку вотуму недовіри.