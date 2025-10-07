Премʼєр Туск: Екстрадиція підозрюваного в підриві «Північних потоків» українця — не в інтересах Польщі

Польський премʼєр-міністр Дональд Туск заявив, що екстрадиція до Німеччини українця Володимира Ж., затриманого в справі про підрив «Північних потоків», не входить до сфери державних інтересів Польщі.

Про це пише Polsat News.

«Звичайно, не в інтересах Польщі переслідувати чи екстрадувати цього громадянина іншій країні», — сказав Туск.

Коментуючи затримання Володимира Ж. у Польщі, премʼєр зазначив, що його долю вирішуватиме суд, але польський уряд має чітку позицію із цього питання.

«Моя роль не полягає в тому, щоб зʼясовувати, чому громадянин України знову приїхав до Польщі, попри те, що він знав про видачу європейського ордера на арешт, але наша позиція не змінилася», — наголосив очільник польського уряду.

Він вважає, що «єдині люди, які повинні соромитися та мовчати» щодо «Північного потоку 2», — це ті, хто вирішив його будувати. Туск додав, що доніс цю позицію і до Німеччини, і до України.

«Проблема для Європи, України, Литви та Польщі полягає не в тому, що «Північний потік 2» був підірваний, а в тому, що його побудували. Росія, за фінансування деяких європейських країн, німецьких і нідерландських компаній, побудувала «Північний потік 2» всупереч найважливішим інтересам усієї Європи», — зазначив премʼєр.

Володимира Ж. затримали в Польщі 30 вересня. За версією німецького слідства, він є інструктором з дайвінгу й у вересні 2022 року вирушив до Балтійського моря на яхті з Ростоку, після чого спустився під воду і встановив вибухові заряди на підводному трубопроводі. 1 жовтня його заарештували.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

Німеччина розслідує роль ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в підриві «Північних потоків», про що писала американська газета The Wall Street Journal. Зеленський нібито спочатку схвалив план, однак пізніше наказав скасувати, а Залужний всупереч цьому продовжив операцію.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії і підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.

У листопаді 2024 року німецька газета Der Spiegel випустила розслідування, в якому йшлося про те, що диверсанти, які влаштували диверсію на «Північних потоках», планували підірвати й «Турецький потік» у Чорному морі, однак у них не вийшло.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву «Північного потоку» через відсутність юрисдикції. Слідом за Швецією завершила розслідування і Данія.