Польща «не поспішатиме» передавати Німеччині підозрюваного у справі про підрив «Північних потоків»

Міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Сємоняк заявив, що «немає підстав» поспішати передавати Німеччині підозрюваного у справі про підрив «Північних потоків» українця Володимира Ж.

Його слова передає Onet.

Він додав, що справа є «надзвичайно серйозною», тому її слід ретельно розслідувати.

«Це рішення суду, а також питання оцінки ситуації прокуратурою. Я вважаю, що тут абсолютно немає підстав для поспішних дій. Справа надзвичайно серйозна, і я вважаю, що наша прокуратура, наш суд повинні ретельно її розслідувати, без будь-якого політичного тиску, без поспіху», — сказав Сємоняк.

Водночас глава президентського Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач заявив, що необхідно ретельно проаналізувати, чи є взагалі підстави для передачі чоловіка німецьким службам. Він додав, що в цій справі Польща має зобовʼязання, однак «не є повністю безвольною».

«Можливо, справді слід перевірити, чи передача цього пана німецьким службам, по-перше, відповідає всім процедурам, по-друге, відповідає інтересам Польщі та інтересам усієї євроатлантичної спільноти, а по-третє, потрібно також розглянути політичні наслідки такого рішення», — зазначив він.

На думку Пшидача, видача підозрюваного може вплинути на відносини між польським і українським урядами.

«Однак, можливо, Київ візьме до уваги той факт, що держава, якою керує Дональд Туск, не завжди проводить політику, що відповідає регіональним інтересам, а надто часто прислухається до голосів, що лунають з Берліну», — заявив він.

Підозрюваного Володимира Ж. затримали в Польщі 30 вересня. За версією німецького слідства, він є інструктором з дайвінгу і у вересні 2022 року вирушив до Балтійського моря на яхті з Ростоку, після чого спустився під воду та встановив вибухові заряди на підводному трубопроводі. 1 жовтня його заарештували.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

Німеччина розслідує роль ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в підриві «Північних потоків», про що писала американська газета The Wall Street Journal. Зеленський нібито спочатку схвалив план, однак пізніше наказав скасувати, а Залужний всупереч цьому продовжив операцію.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії і підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.