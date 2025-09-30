Україна отримає від ЄС два мільярди євро на виробництво дронів

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС уклав з Україною угоду про спрямування 2 млрд євро на виробництво дронів.

Про це вона сказала у вівторок, 30 вересня, перед початком безпекового засідання Колегії Єврокомісії у Брюсселі.

Вона зазначила, що якщо Європа вважає Україну «першою лінією оборони», то вона повинна посилити військову допомогу.

За словами фон дер Ляєн, це дозволяє Україні масштабуватися та використовувати свій повний потенціал, а ЄС — отримати користь від цієї технології.

Глава Єврокомісії додала, що Європа повинна дати «сильну та єдину відповідь» на вторгнення російських дронів в її повітряний простір.

«Саме тому ми запропонуємо негайні заходи для створення “стіни дронів” у рамках ініціативи Eastern Flank Watch. Ми маємо рухатися вперед разом з Україною та НАТО», — додала вона.