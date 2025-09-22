Reuters: США планують ввести санкції проти всього Міжнародного кримінального суду

Сполучені Штати планують вже цього тижня ввести санкції проти всього Міжнародного кримінального суду, що поставить під загрозу його повсякденну роботу.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Вашингтон уже ввів цільові санкції проти кількох прокурорів і суддів суду, але внесення самого суду до санкційного списку стало б серйозною ескалацією.
Шестеро джерел агентства повідомили, що рішення щодо таких санкцій проти організації очікується незабаром.
Представники суду вже провели екстрені внутрішні наради, щоб обговорити наслідки можливих всеосяжних санкцій. Також відбулися зустрічі дипломатів країн — членів суду.
Санкції проти суду як інституції можуть вплинути на його базову повсякденну діяльність — від можливості виплачувати зарплати персоналу до доступу до банківських рахунків та звичайного офісного програмного забезпечення.
Щоб пом’якшити потенційні наслідки, співробітники МКС цього місяця отримали зарплати наперед — до кінця 2025 року, повідомили три джерела. Також суд шукає альтернативних постачальників банківських послуг і програмного забезпечення, зазначили три джерела.
Три дипломатичних джерела повідомили, що деякі з 125 країн — членів МКС спробують протидіяти новим санкціям США під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку цього тижня. Втім, усі ознаки вказують на те, що Вашингтон посилить тиск на МКС, зазначили чотири дипломатичних джерела в Гаазі та Нью-Йорку.
Що передувало
Президент США Дональд Трамп 6 лютого 2025 року підписав указ про санкції проти МКС, звинувачуючи його в «неналежних діях» проти Сполучених Штатів, Ізраїлю та інших американських союзників. Санкції стосуються і прокурора Каріма Хана, який видав ордер на арешт Путіна.
Указ передбачає фінансові санкції та візові обмеження проти посадовців МКС, які допомагали в розслідуваннях проти американців й ізраїльтян, а також проти членів їхніх родин.
Міжнародний кримінальний суд зреагував на санкції США проти своїх працівників і заявив, що це завадить незалежній і неупередженій роботі. Водночас суд «твердо підтримує свій персонал».
У серпні Державний департамент США запровадив санкції проти двох суддів і двох прокурорів Міжнародного кримінального суду.
- Міжнародний кримінальний суд — єдиний у світі, що має право та юрисдикцію переслідувати голів держав за найтяжчі злочини. МКС розслідує примусову депортацію українських дітей та атаки росіян на цивільну інфраструктуру. Він 17 березня 2023 року видав ордери на арешт Путіна, уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до Росії — це воєнний злочин.
- Також МКС 24 червня 2024 року видав ордер на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. А 5 березня 2024 року МКС видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації РФ Сергія Кобилаша та Чорноморського флоту Віктора Соколова.