Трамп вводить санкції проти Міжнародного кримінального суду

Президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду, звинувачуючи його у «неналежних діях» проти Сполучених Штатів, Ізраїлю та інших американських союзників.

Про це повідомили в Білому домі США.

Указ передбачає фінансові санкції і візові обмеження проти посадовців МКС, а також членів їхніх родин, які допомагали в розслідуваннях проти американців та ізраїльтян.

«Нещодавні дії МКС проти Ізраїлю та США створили небезпечний прецедент, поставивши під загрозу нинішній та колишній персонал Сполучених Штатів, зокрема чинних військовослужбовців Збройних сил, піддаючи їх переслідуванням, жорстокому поводженню та можливому арешту», — йдеться в указі Трампа.

У листопаді минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта та кількох лідерів ХАМАС одночасно. У суді заявили, що Нетаньягу і Галлант використовували «голодування як метод ведення війни», обмежуючи палестинцям доступ до гуманітарної допомоги і навмисно атакуючи цивільних. Ізраїль відхилив звинувачення як фальшиві та антисемітські.

Під час свого першого президентського терміну Трамп стверджував, що МКС «не має юрисдикції, легітимності та повноважень» у США, і ні США, ні Ізраїль не є сторонами Римського статуту, який заснував суд.

США та Ізраїль не визнають юрисдикцію МКС, тому не зобовʼязані виконувати його ордери на арешт. За вимогами Римського статуту, підписанти мають виконувати ордери на арешт, незалежно від рангу обвинувачених. Однак багато урядів також дотримуються міжнародно-правового принципу, тобто вважають, що в очільників держав є імунітет від інших судів.