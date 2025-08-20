Держдеп США ввів санкції проти двох суддів і двох прокурорів МКС

Державний департамент США запровадив санкції проти двох суддів і двох прокурорів Міжнародного кримінального суду за «переслідування» громадян Ізраїлю і Штатів.

Про це йдеться на сайті Держдепу.

Під санкції потрапили Кімберлі Прост (Канада), Ніколя Гійю (Франція), Назхат Шамім Хан (Фіджі) і Маме Мандіяє Ніанга (Сенегал).

За словами держсека США Марко Рубіо, ці судді «брали участь у спробах Міжнародного кримінального суду розслідувати, заарештовувати, утримувати під вартою або переслідувати громадян Сполучених Штатів чи Ізраїлю без згоди будь-якої з цих держав».

Він додав, що МКС загрожує національній безпеці США та Ізраїлю.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп 6 лютого 2025 року підписав указ про санкції проти МКС, звинувачуючи його в «неналежних діях» проти Сполучених Штатів, Ізраїлю та інших американських союзників. Санкції стосуються і прокурора Каріма Хана, який видав ордер на арешт Путіна.

Указ передбачає фінансові санкції та візові обмеження проти посадовців МКС, які допомагали в розслідуваннях проти американців й ізраїльтян, а також проти членів їхніх родин.

Міжнародний кримінальний суд зреагував на санкції США проти своїх працівників і заявив, що це завадить незалежній і неупередженій роботі. Водночас суд «твердо підтримує свій персонал».