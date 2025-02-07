Міжнародний кримінальний суд зреагував на санкції США проти його працівників

Міжнародний кримінальний суд засудив санкції, які Сполучені Штати наклали на посадовців суду, що брали участь у розслідуваннях проти американців та ізраїльтян.

Про це повідомили в судовій пресслужбі.

У МКС вважають, що американські санкції завдадуть школи незалежній і неупередженій роботі суду.

«Суд твердо підтримує свій персонал і зобов’язується продовжувати забезпечувати справедливість і надію мільйонам невинних жертв жорстокості в усьому світі в усіх ситуаціях, що виникають перед ним», — йдеться у заяві.

Також МКС закликав 125 держав-учасниць, громадянське суспільство та всі країни світу «об’єднатися за справедливість і основні права людини».

Адміністрація президента США Дональда Трампа розкритикувала Міжнародний кримінальний суд за те, що він видав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта та кількох лідерів ХАМАС одночасно. А також за те, що «поставив під загрозу» колишніх і чинних американських військових, «піддаючи їх переслідуванням, жорстокому поводженню та можливому арешту».

США не визнають юрисдикції МКС, тому не зобовʼязані виконувати його ордери на арешт.