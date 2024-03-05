Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації рф та Чорноморського флоту

Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт командувача дальньої авіації росії Сергія Кобилаша та командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.
Про це повідомила пресслужба Міжнародного кримінального суду.
Їх підозрюють у воєнних злочинах — атаках на українські цивільні обʼєкти з надмірним заподіянням шкоди мирним жителям, а також у злочинах проти людяності. У суду є підстави вважати, що командувачі відповідальні за ракетні удари по Україні з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року.
Ордер на арешт від МКС передбачає, що тепер російських командувачів зобовʼязані затримати та передати до суду, якщо вони опиняться на території тих 124 країн, які ратифікували Римський статут.
- У травні 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру Соколову за наказ обстріляти ракетами «Калібр» енергоінфраструктуру України. 10 серпня 2022 року від ракетної атаки за його наказом загинули четверо людей і ще 40 дістали поранень. Соколова звинувачували за трьома статтями — посягання на територіальну цілісність, ведення агресивної війни та порушення законів і звичаїв війни. Через його накази загинули десятки українців.
- У листопаді 2023 року українські правоохоронці повідомили про підозру Кобилашу. Саме він віддав окупантам наказ вдарити по житловій багатоповерхівці та автостоянці в Умані на Черкащині 28 квітня 2023 року. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло щонайменше 23 мешканці Умані, серед них шість дітей. Він відповідальний за щільні бомбардування густонаселених районів Маріуполя та інші масовані атаки російської авіації.