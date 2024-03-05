Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації рф та Чорноморського флоту

Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт командувача дальньої авіації росії Сергія Кобилаша та командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

Про це повідомила пресслужба Міжнародного кримінального суду.

Їх підозрюють у воєнних злочинах — атаках на українські цивільні обʼєкти з надмірним заподіянням шкоди мирним жителям, а також у злочинах проти людяності. У суду є підстави вважати, що командувачі відповідальні за ракетні удари по Україні з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року.

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Ордер на арешт від МКС передбачає, що тепер російських командувачів зобовʼязані затримати та передати до суду, якщо вони опиняться на території тих 124 країн, які ратифікували Римський статут.