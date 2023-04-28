В Умані відомо про шістьох загиблих і 17 поранених через російський удар по девʼятиповерхівці

В Умані станом на 07:17 28 квітня відомо про трьох загиблих і вісьмох поранених через російський удар по девʼятиповерхівці.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

По місту поцілили дві крилаті ракети — одна в житловий будинок, а інша у склади. Рятувальна операція триває.

Станом на на 08:30 в Умані четверо загиблих через російську атаку, повідомили у Нацполіції. Трьох дістали з-під завалів. Ще одна людина померла в лікарні. Поранені 17 людей. Їм надають медичну допомогу.

З-під завалів врятували трьох дітей.

О 09:00 голова Черкаської ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до шести. Девʼятеро людей перебувають у лікарні.