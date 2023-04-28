В Умані відомо про шістьох загиблих і 17 поранених через російський удар по девʼятиповерхівці

В Умані станом на 07:17 28 квітня відомо про трьох загиблих і вісьмох поранених через російський удар по девʼятиповерхівці.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
По місту поцілили дві крилаті ракети — одна в житловий будинок, а інша у склади. Рятувальна операція триває.
Станом на на 08:30 в Умані четверо загиблих через російську атаку, повідомили у Нацполіції. Трьох дістали з-під завалів. Ще одна людина померла в лікарні. Поранені 17 людей. Їм надають медичну допомогу.
З-під завалів врятували трьох дітей.
О 09:00 голова Черкаської ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до шести. Девʼятеро людей перебувають у лікарні.
- О четвертій ранку 28 квітня росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Вибухи лунали в Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Полтавській та інших областях.
- У Дніпрі через ракетну атаку загинула жінка та трирічна дитина, повідомив мер міста Борис Філатов.
- У небі над Україною Сили оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два дрони оперативно-тактичного рівня.