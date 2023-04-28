У небі над Україною Сили оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет і два дрони

У небі над Україною Сили оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два дрони оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Російські окупанти атакували з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

В Умані два влучання крилатих ракет — у склади та житлову девʼятиповерхівку, у якої обвалився під’їзд. На місцях працюють рятувальники. Уже відомо про пʼятьох постраждали.

У Дніпрі загинули жінка і трирічна дитина.

Над Києвом сили ППО збили 11 крилатих ракет і два дрони, повідомили у військовій адміністрації області. В Оболонському районі столиці уламки перебили локальну лінію електромереж. Люди не постраждали.