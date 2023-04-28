В Умані російська ракета влучила у багатоповерхівку

В Умані Черкаської області російська ракета влучила у житлову девʼятиповерхівку.

Про це повідомила «Радіо Свобода» з посиланням на поліцію Черкащини, а також місцеві медіа.

По відео і фото з місця подій зрозуміло, що у багатоповерхівки обвалився щонайменше один під’їзд. На місці працюють усі служби. Поки відомо про пʼятьох постраждалих.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що по місту поцілили дві крилаті ракети — одна в багатоповерхівку, а інша у складські будівлі. Інших деталей він не надав.