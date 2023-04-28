Ракетна атака: У Дніпрі загинули жінка і 3-річна дитина

У Дніпрі під час ранкової ракетної атаки росіян загинула молода жінка і 3-річна дитина. Про жертви повідомив мер міста Борис Філатов, але ніяких деталей він не надав.

Вранці 28 квітня російська авіація завдала масованого ракетного удару по Україні. Вибухи лунали у Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Полтавській та інших областях.

Дві ракета вдарили по Умані — вони поцілили у склади та житлову девʼятиповерхівку, у якої обвалився під’їзд. Поки відомо про п’ятьох постраждалих.

Над Києвом збили 11 ракет і два дрони. В Оболонському районі уламки перебили локальну лінію електромереж. Люди не постраждали.