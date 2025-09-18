РФ передала Україні тіла 1 000 загиблих

В Україну повернули 1 000 тіл, які, затвердженнями РФ, належать українським військовим.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Найближчим часом слідчі спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Що передувало

Після другого раунду перемовин між Україною та Росією у Стамбулі 2 червня сторони домовилися обміняти по 6 тисяч тіл загиблих солдатів.

Президент Зеленський казав, що Росія ідентифікувала тільки 15—20% тіл загиблих, які зараз у неї. Були випадки, коли росіяни віддавали тіла російських військових замість українських.

З того часу відбулось уже кілька етапів повернення тіл загиблих: 11 червня, 13 червня, 15 червня, 17 липня та 19 серпня.