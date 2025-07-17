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Росія передала Україні тіла 1 000 загиблих

Автор:
Ольга Березюк
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В Україну повернули тіла 1 000 загиблих — Росія стверджує, що вони належать українцям, зокрема військовим.

Про це повідомив Коордштаб з питань поводження з військовополоненими.

Правоохоронці згодом проведуть експертизи для ідентифікації тіл.

У червні президент Володимир Зеленський казав, що Росія ідентифікувала тільки 15—20% тіл загиблих, які зараз у неї. І були випадки, коли росіяни віддавали тіла російських військових замість українських.

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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Російські медіа писали, що Росія отримала тіла 19 своїх військових.

  • У Стамбулі 2 червня завершився другий раунд перемовин між Україною та Росією. Сторони вирішили зосередитися на обмінах у форматі «всіх на всіх» за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Також домовилися обміняти по 6 тисяч тіл загиблих солдатів.