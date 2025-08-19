В Україну повернули тіла 1 000 загиблих. Серед них — військовополонені

Удень 19 серпня в Україну з Росії повернули 1 000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Серед репатрійованих є 5 тіл українських військових, які загинули в російському полоні. Вони були у списках «тяжкопоранених і важкохворих» полонених на обмін згідно з домовленостями у Стамбулі.
З-поміж повернених загиблих є також оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.
Найближчим часом правоохоронці проведуть експертизи для ідентифікації тіл.
- Після другого раунду перемовин між Україною та Росією у Стамбулі 2 червня сторони домовилися обміняти по 6 тисяч тіл загиблих солдатів.
- Президент Зеленський казав, що Росія ідентифікувала тільки 15—20% тіл загиблих, які зараз у неї. Були випадки, коли росіяни віддавали тіла російських військових замість українських.
- 17 липня Росія передала Україні тіла ще 1 000 загиблих.