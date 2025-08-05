Корупція на дронах. Екскерівника Рубіжанської МВА Юрченка відправили під варту

Екскерівника Рубіжанської міської військової адміністрації Андрія Юрченка відправили під варту на 60 днів.
Про це повідомляє «Суспільне».
Також ВАКС призначив заставу в розмірі 6 мільйонів гривень.
Суд викликав детективів НАБУ, які проводили затримання й обшук в Андрія Юрченка. Їх допитували щодо деталей обшуку і про те, як поводив себе Андрій Юрченко під час обшуку.
Що передувало
Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 серпня заявили про викриття оборудки на закупівлі безпілотників і засобів РЕБ.
За даними правоохоронців, на хабарі спіймали чинного народного депутата, голів районної та міської військових адміністрацій і військових Нацгвардії. Фігуранти укладали державні контракти з постачальниками за свідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося ділкам, кажуть співробітники Бюро. Командувач Національної гвардії відсторонив від посад фігурантів справи НАБУ і САП про корупцію.
Наступного дня президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА, а Андрія Юрченка — з посади очільника Рубіжанської МВА.
Правоохоронці 4 серпня повідомили про підозру шістьом учасникам схеми. Йдеться про:
- ексочільника Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая;
- народного депутата від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова;
- начальника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка;
- командира військової частини Нацгвардії Василя Мишанського;
- власника підприємства з виробництва дронів «Акоптерс» Владислава Марченка;
- директорку того ж підприємства Євгенію Сидельникову.
Того ж дня ВАКС відправив на 60 днів під варту народного депутата від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова. Для нього застава сягнула 8 мільйонів гривень.
Такий самий термін під вартою будуть Сергій Гайдай і Владислав Марченко, із заставою у 10 та 15 мільйонів гривень відповідно.
5 серпня під варту відправили Сидельникову і Мишанського — із заставами у 2 мільйони гривень.