Очільник МВС не виключає, що обшуки в командувача Нацгвардії Півненка могли пройти під впливом спецслужб Росії

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко не виключає, що обшуки у командувача Національної гвардії Олександра Півненка з боку НАБУ і САП могли відбутися під впливом спецслужб Росії.

Про це він розповів на зустрічі з журналістами, передає кореспондентка «Бабеля».

«Звинувачення командувача Нацгвардії у привласненні 400 мільйонів гривень не підтвердилося. З огляду на факти співпраці з ворогом посадовців НАБУ не виключаю, що це була пряма вказівка спецслужб РФ», — сказав міністр.

І додав, що до цього міг бути причетний підозрюваний у роботі на Росію Руслан Магамедрасулов — один з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ.

На початку травня Міністерство внутрішніх справ повідомило про відсторонення шістьох посадовців Нацгвардії. Згодом у пресслужбі НГУ спростували, що командувача Півненка відсторонили від виконання обовʼязків.

Спеціальна антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України відмовлялися коментувати перебіг розслідувань щодо топпосадовців Нацгвардії — пояснювали це тим, що відомства інформують про результати слідства вже тоді, коли слідчі та прокурори мають достатньо доказів, щоб оголосити підозри.

Водночас Ігор Клименко наголосив, що в розслідуваннях НАБУ фігурували люди, які вже звільнені з Нацгвардії та очікують на підозру.

«Ці люди, які були причетні до корупційних проявів, звільнені з посад. І вони чекають, мабуть, на підозру. На їхні посади вже призначили людей з бойових підрозділів, з бригад, бо вони розуміють відповідальність... До того ж у Нацгвардії створили підрозділ внутрішньої безпеки, який має контролювати процеси закупівель, щоб не було зловживань», — додав міністр.

Що передувало закону

21 липня правоохоронці провели масові обшуки в НАБУ та САП. Зокрема, затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслана Магамедрасулова. За даними слідства, посадовець був у тісному контакті з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПзЖ Федором Христенком (йому повідомили підозру в держзраді), який пов’язаний зі спецслужбами РФ.

У НАБУ розповіли про майже 70 обшуків, які стосувались 15 їхніх співробітників. Там заявили, що більшість з них — через причетність працівників до ДТП (трьом працівникам згодом повідомили за це підозру).

СБУ також заявила, що викрила крота в НАБУ, який шпигував для ФСБ. Водночас у Бюро кажуть, що ще у 2023 році повідомили спецслужбу про можливого крота, однак тоді СБУ не виявила причетності співробітника бюро до шпигунства.

НАБУ і САП також звинувачували Службу безпеки в тому, що вона під час слідчих дій може розкрити конфіденційну інформацію про розслідування. СБУ ці заяви називала маніпуляціями.

А 22 липня СБУ заявила про виявлення нових витоків секретних даних в НАБУ — під час обшуків у Христенка знайшли конфіденційні документи НАБУ.

Вивчивши матеріали Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора, суд взяв під арешт двох співробітників НАБУ — співробітника Центрального апарату НАБУ, який, за даними слідства, працює в закритому підрозділі «Д-2», й одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.