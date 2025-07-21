Нардепа від забороненої ОПзЖ підозрюють у роботі на ФСБ і посиленні російського впливу на НАБУ

Чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПзЖ Федора Христенка підозрюють у державній зраді. Слідчі вважають, що він був топовим агентом ФСБ РФ і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Наразі йому заочно повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Після початку повномасштабного вторгнення Христенко втік з України за кордон і, як стверджує СБУ, продовжує здійснювати вплив на НАБУ.

Як встановило розслідування, ФСБ завербувала Христенка ще за часів Януковича. Зараз він перебуває у тісному зв’язку із Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський), який є резидентом ФСБ і «смотрящим» від російської спецслужби за «ДНР». Також Христенко був звʼязковим колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року.

За інформацією спецслужби, Христенко активно виконував завдання російської спецслужби під час Революції гідності. Зокрема, для організації «Антимайдану» він задіяв підконтрольних собі приватних перевізників, щоб транспортувати «тітушок».

У СБУ кажуть, що зараз Христенко перебуває у тісних стосунках із частиною керівників НАБУ. Серед них — один з начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого СБУ затримала сьогодні за підозрою у веденні бізнесу з РФ і контактах з росіянами. Христенко знав цього детектива ще з часів спільного навчання в Донецькому університеті.

Ще один з його зв’язків — це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. У 2022 році під час повномасштабного вторгнення дружина Скомарова виїжджала за кордон на автомобілі, що належав дружині Христенка.

Скомаров брав участь у конкурсі на очільника Бюро економічної безпеки. Слідство встановило, що український олігарх Ігор Коломойський сподівався, що Скомаров, у разі виграшу конкурсу, як новий керівник БЕБ сприятиме закриттю кримінального провадження щодо нього. Відповідна інформація підтверджена перепискою Коломойського з одним зі своїх підлеглих.

СБУ також стверджує, що детективи НАБУ допомогли втекти бізнес-партнеру Ігоря Коломойського Геннадію Боголюбову. Зокрема, два співробітники Бюро, підлеглі Скомарова, супроводжували олігарха-втікача під час перетину ним державного кордону України: вони були в сусідньому купе поїзда «для підстраховки». Відповідну «спецоперацію», за даними слідства, також організував Федір Христенко.

Під час обшуків у Христенка знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ, зокрема документи негласного стеження за фігурантами й анкети кандидатів у детективи Бюро.