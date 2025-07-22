Правоохоронці виявили нові факти витоку секретних даних в НАБУ

Служба безпеки та Офіс генерального прокурора викрили нові факти витоку інформації з обмеженим доступом в Національному антикорупційному бюро.

Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці кажуть, що під час обшуків у помешканні народного депутата від забороненої партії ОПзЖ Федора Христенка, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби, знайшли матеріали зі службовою та конфіденційною інформацією.

Зокрема, вилучили документи негласного стеження за фігурантами кримінальних проваджень, котрі розслідує НАБУ, та десятки особових анкет кандидатів у детективи відомства.

Серед персональних карток були й дані на одного з керівників міжрегіонального управління детективів Бюро Руслана Магамедрасулова, який, як стверджує СБУ, має контакти з представниками РФ і допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з росіянами.

Крім того, знайшли анкету колишнього детектива НАБУ Тимура Аршавіна, який у 2024 році втік з України поза офіційними пунктами пропуску і відтоді не повертався.

Що передувало

Вранці 21 липня правоохоронці затримали одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними слідства, посадовець був у тісному контакті з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПзЖ Федором Христенком, який пов’язаний з ФСБ.

Правоохоронці також перевіряють інформацію про контакти Магамедрасулова з російськими спецслужбами та передачу їм таємної інформації, зокрема щодо запланованих слідчих дій.

Щодо Христенка, йому повідомили підозру в держзраді та зловживанні впливом. Слідчі вважають, що він був агентом ФСБ і впливав на роботу НАБУ. Його також вважають організатором втечі з країни бізнесмена Геннадія Боголюбова.

Повідомлялося, що правоохоронці 21 липня загалом провели 70 обшуків у співробітників Бюро. Більшість з них стосувались участі в ДТП, деякі — звʼязків з Москвою.

Також СБУ повідомила, що викрила «крота» в структурі — йдеться про співробітника Центрального апарату НАБУ, який працював у закритому підрозділі «Д-2» та, ймовірно, шпигував для ворога. Розслідування встановило, що процес координував Дмитро Іванцов — заступник керівника охорони Віктора Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до Росії.

Представники Національного антикорупційного бюро офіційно прокоментували справу.