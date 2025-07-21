У НАБУ проводять щонайменше 70 обшуків. Бюро каже, що більшість з них стосується участі в ДТП

Правоохоронці проводять щонайменше 70 обшуків стосовно співробітників Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Про це повідомили в НАБУ.

За даними Бюро, обшуки охоплюють щонайменше 15 працівників НАБУ, а слідчі дії проводять без судових ухвал.

Підставами для цих дій у переважній більшості випадків називаються участь окремих людей у ДТП. Проте деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з Росією. Ці факти, як кажуть у НАБУ, не є взаємопов’язаними.

Паралельно почалась позапланова перевірка стану охорони державної таємниці, ініційована СБУ. Вона стосується працівників НАБУ, які мають доступ до держтаємниці та проведення негласних слідчих дій. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) теж повідомили про аналогічну перевірку.

За результатами цієї перевірки СБУ може отримати інформацію про триваючі та заплановані НАБУ і САП оперативні заходи та слідчі дії. Розголошення цієї інформації може зірвати слідчі дії та вже розпочаті розслідування.

Триває також планова перевірка Держспецзв’язку, що охоплює технічну інфраструктуру НАБУ.

У НАБУ кажуть, що під час одного з обшуків правоохоронці застосували фізичну силу до детектива Бюро, попри відсутність з його боку опору.

⁠На момент початку зазначених дій керівництво НАБУ та САП перебувало в робочих відрядженнях. Директор НАБУ вже вирішив перервати візит і повернутися в Україну.

НАБУ проводить внутрішню перевірку обставин подій 21 липня та з’ясовує правові підстави дій, зокрема застосування сили до свого співробітника.

«Водночас зазначимо, що ризик присутності агентів впливу країни-агресора залишається актуальним для будь-якого органу влади. Проте це не може бути підставою для зупинення роботи всієї інституції», — додали у відомстві.

Що передувало

Вранці 21 липня правоохоронці затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними слідства, посадовець був у тісному контакті з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПзЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами РФ.

Правоохоронці також перевіряють інформацію про контакти Магамедрасулова з російськими спецслужбами та передачу їм таємної інформації, зокрема щодо запланованих слідчих дій.

Щодо Христенка, йому повідомили підозру в держзраді та зловживанні впливом. Слідчі вважають, що він був агентом ФСБ та впливав на роботу НАБУ. Його також вважають організатором втечі з країни бізнесмена Геннадія Боголюбова.