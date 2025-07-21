СБУ та Офіс генпрокурора заявили про затримання крота російських спецслужб у лавах НАБУ

Служба безпеки та Офіс генерального прокурора викрили ймовірного агента ФСБ у лавах Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомляє СБУ.

За даними правоохоронців, співробітник Центрального апарату НАБУ, працюючи в закритому підрозділі «Д-2», шпигував для ворога. Розслідування встановило, що процес координував Дмитро Іванцов — заступник керівника охорони Віктора Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до Росії. Сам експосадовець залишився у Криму, де його завербували окупанти.

СБУ задокументувала щонайменше 60 випадків, коли фігурант передавав інформацію з обмеженим доступом Іванцову. Зокрема, ймовірний кріт збирав для ФСБ дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував теракти та інші операції. Підозрюваний використовував закриті бази даних, а за кожне виконане завдання отримував від куратора гроші.

Представники Служби безпеки додали, що раніше попереджали керівників НАБУ про ризики стосовно цього працівника, однак там до порад не дослухалися. Чоловікові оголосили підозри в держзраді та несанкціонованих діях з інформацією. Йому загрожує 15 років тюрми.