У Нацгвардії спростували, що командувача Півненка відсторонили від виконання обовʼязків

Командувача Національної гвардії України бригадного генерала Олександра Півненка не відсторонили від виконання службових обовʼязків. Він продовжує виконувати свої обовʼязки та завдання в штатному режимі.

Про це повідомили в пресслужбі Нацгвардії.

10 травня Міністерство внутрішніх справ повідомило про відсторонення шістьох посадовців Нацгвардії. Деталей справи не уточнили.

«Дзеркало тижня» з посиланням на власні джерела повідомило, що обшуки проводили, зокрема, і в командувача Півненка.

За версією слідства, як пише «Дзеркало тижня», Півненко, нібито змовившись з іншими посадовцями, міг отримати хабар 190 мільйонів гривень. Вони нібто могли отримати кошти за сприяння в тендерах, замовником яких була Центральна база виробничо-технологічної комплектації Нацгвардії. За даними журналістів, ідеться про отримання автівки Toyota RAV-4 2023 року та нежитлове приміщення площею понад 70 км² у Києві.

Спеціальна антикорупційна прокуратура й Національне антикорупційне бюро України не коментуватимуть перебігу розслідувань щодо топпосадовців Нацгвардії. Це пояснюють тим, що відомства інформують про результати слідства вже тоді, коли слідчі та прокурори мають достатньо доказів, щоб оголосити підозри.