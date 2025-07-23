Генпрокурор: Правоохоронці підготують зміни в закони щодо діяльності правоохоронних органів подадуть їх президенту

Правоохоронці підготують пропозиції змін в законодавство щодо діяльності правоохоронних органів, зокрема Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), і подадуть їх президенту.

На брифінгу генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що про це домовились на зустрічі з президентом, передає «Бабель».

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«На зустрічі були промови керівників НАБУ і САП, вони вважають, що треба внести зміни. Керівник СБУ теж був невдоволений деякими нормами. Домовились, що кожен готує заперечення і подаватиме президенту», — сказав він

Окремо він зазначив, що не зловживатиме своїм правом, яке він отримав внаслідок змін до закону. Ця заява пролунала після його слів про те, що він перевірить, чи НАБУ не розслідує справи, які мали б вести правоохоронні органи.

«Я можу пообіцяти що я не буду зловживати правами, а перевірити це можна буде лише подіями, які відбудуться в майбутньому. Можу кровʼю розписатися, якщо треба», — сказав він.

Генпрокурор не вважає, що після ухвалення закону НАБУ і САП стали залежними. Він також підкреслив, що якщо будуть докази злочинів, то він як генпрокурор обовʼязково буде підписувати підозри.

«Якщо журналісти вважають, що я буду зловживати своїм правом [протягом своєї карʼєри], то я ніколи цього не робив», — сказав він і додав, що не робитиме цього і зараз.

Генпрокурор також наголосив, що буде звертати увагу на ті провадження, які лежать без руху кілька років.

«До цього в мене робота із САП була конструктивна. Я погоджував їм підозри й інші слідчі дії», — зазначив він і додав, що вони не повинні з ним узгоджувати кожен крок.

Що відбувається з НАБУ і САП

Верховна Рада 22 липня ухвалила, а президент Володимир Зеленський підписав закон № 12414, який вносить зміни до Кримінального кодексу України. Серед іншого, генерального прокурора наділять повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

ʼсамостійно закривати справи за підозрою щодо топпосадовців.

Також передбачаються правки, які обмежать діяльність САП, а саме:

прокурори САП не зможуть визначати підслідність НАБУ в певних випадках;

керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ;

керівник САП не матиме повноважень щодо зміни апеляційних і касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

НАБУ та САП наголошували, що в разі ухвалення документа керівник САП стане номінальною фігурою, а НАБУ втратить незалежність і перетвориться на підрозділ Офісу генпрокурора. У Києві, Одесі, Львові та Дніпрі люди виходили на протести проти законопроєкту.

Що передувало закону

21 липня правоохоронці провели масові обшуки в НАБУ та САП. Зокрема, затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслана Магамедрасулова. За даними слідства, посадовець був у тісному контакті з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПзЖ Федором Христенком (йому повідомили підозру в держзраді), який пов’язаний зі спецслужбами РФ.

У НАБУ розповіли про майже 70 обшуків, які стосувались 15 їхніх співробітників. Там заявили, що більшість з них — через причетність працівників до ДТП (трьом працівникам згодом повідомили за це підозру).

СБУ також заявила, що викрила крота в НАБУ, який шпигував для ФСБ. Водночас у Бюро кажуть, що ще у 2023 році повідомили спецслужбу про можливого крота, однак тоді СБУ не виявила причетності співробітника бюро до шпигунства.

НАБУ і САП також звинувачували Службу безпеки в тому, що вона під час слідчих дій може розкрити конфіденційну інформацію про розслідування. СБУ ці заяви називала маніпуляціями.

А 22 липня СБУ заявила про виявлення нових витоків секретних даних в НАБУ — під час обшуків у Христенка знайшли конфіденційні документи НАБУ.

Вивчивши матеріали Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора, суд взяв під арешт двох співробітників НАБУ — співробітника Центрального апарату НАБУ, який, за даними слідства, працює в закритому підрозділі «Д-2», й одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.