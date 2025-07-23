Генпрокурор перевірить, чи НАБУ не розслідує справи, які мали б вести правоохоронні органи

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що перевірить, чи справи, які розслідує Національне антикорупційне бюро, дійсно належать до його підслідності — тобто чи відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу про те, які справи мають розслідувати саме антикорупційні органи.

Про це він сказав на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів корупційних або повʼязаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади. Слова генпрокурора передає «Суспільне».

За словами Кравченка, в НАБУ нібито є справи, які не має розслідувати Бюро.

«Це окремий кейс — відправити за підслідністю справи, які розслідує НАБУ за чужою підслідністю, до правоохоронних органів, які мають цю підслідність», — заявив він.

За його словами, обмеження повноважень САП та надання повноважень генеральному прокурору щодо підпису підозр топпосадовцям і перевірка підслідності справ, які розслідує НАБУ, — «це велика відповідальність».