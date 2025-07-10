Reuters: Трамп вперше передасть Україні зброю напряму з американських складів

Президент США Дональд Трамп уперше з моменту повернення в Білий дім надасть Україні зброю, скориставшись президентськими повноваженнями. Так часто робив його попередник Джо Байден.

Про це повідомляє Reuters.

Цей крок свідчить про нову зацікавленість політика в захисті України, йдеться у статті. За даними джерел, команда Трампа передасть Києву зброю з американських складів у межах повноважень президента США щодо вилучення озброєнь (PDA). Вартість допомоги може сягнути $300 мільйонів.

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До пакета можуть увійти системи ППО Patriot і наступальні ракети середньої дальності, однак повний перелік остаточно ще не визначили. Співрозмовник агентства стверджує, що це питання мали вирішити на зустрічі 10 липня.

Досі адміністрація Дональда Трампа надсилала Україні лише ту зброю, яку погодили ще за президентства Джо Байдена. Загальний залишок дозволеного обсягу програми PDA для України становить $3,86 мільярда. Востаннє такий транш здійснив 9 січня Байден — на $500 мільйонів.

Перехоплювачі для систем Patriot і мобільна ракетна артилерія GMLRS теж можуть відправити українській армії. Імовірно, зброя опиниться на фронті вже за кілька днів, адже склади розміщені в Європі, пише Reuters.

Україна отримує військову допомогу від США за двома програмами: PDA та Ініціатива сприяння безпеці України (USAI). PDA дозволяє президенту США напряму брати зброю зі складів і відправляти її Україні, а USAI — замовляти зброю для України у своїх оборонних компаній та видавати її у міру виробництва.

Зупинка допомоги Україні

Politico 2 липня з посиланням на джерела написало, що Пентагон зупиняє постачання для України деяких боєприпасів, які виділили ще за експрезидента США Джо Байдена. Йдеться, зокрема, про ракети для систем ППО Patriot. Військову допомогу Україні зупинили, попри звіт про те, що вона не загрожує боєготовності армії США.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі сказала, що рішення ухвалили, «щоб поставити інтереси Америки на перше місце». В українському Міноборони сказали, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинку чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від США, затвердженої ще за попередньої адміністрації. МО запросило телефонну розмову з колегами зі США, щоб уточнити деталі.

Президент США Дональд Трамп 8 липня пообіцяв відправити більше зброї для України. А речник Пентагону Шон Парнелл офіційно оголосив про відправку Україні «додаткової оборонної зброї, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру і припиненням вбивств». Про яку саме зброю йдеться — він не уточнив.

Уже 10 липня Reuters написало, що Вашингтон відновив постачання Україні артилерійських снарядів калібру 155 мм і високоточних ракет GMLRS.