Reuters: США відновили постачання деякої зброї Україні

Також невідомо, чому в останньому постачанні є лише снаряди й артилерійські ракети та чи ухвалене рішення щодо відновлення постачання іншого озброєння.

Співрозмовники агентства зазначили, що зараз Україні надаються 155-мм артилерійські снаряди та ракети GMLRS (для реактивних систем залпового вогню). Водночас вони не уточнили, скільки саме зброї надсилається і чи вже завершено відвантаження.

Зупинка допомоги Україні

Politico 2 липня з посиланням на джерела написало, що Пентагон зупиняє постачання для України деяких боєприпасів, які виділили ще за експрезидента США Джо Байдена. Йдеться, зокрема, про ракети для систем ППО Patriot. Військову допомогу Україні зупинили, попри звіт про те, що вона не загрожує боєготовності армії США.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі сказала, що рішення ухвалили, «щоб поставити інтереси Америки на перше місце». В українському Міноборони сказали, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинку чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від США, затвердженої ще за попередньої адміністрації. МО запросило телефонну розмову з колегами зі США, щоб уточнити деталі.

Президент США Дональд Трамп 8 липня пообіцяв відправити більше зброї для України. А речник Пентагону Шон Парнелл офіційно оголосив про відправку Україні «додаткової оборонної зброї, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру і припиненням вбивств». Про яку саме зброю йдеться — він не уточнив.