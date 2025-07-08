The Guardian: США має 25% від потрібної кількості ракет Patriot для своїх військових планів

США призупинили військові поставки Україні, бо мають лише 25% ракет Patriot від необхідної кількості перехоплювачів до систем ППО для військових планів Пентагону.



Про це пише The Guardian.

Видання зазначає, що рішення призупинити передачу озброєння Україні ухвалили на основі внутрішніх даних Пентагону: запаси критичних боєприпасів, зокрема ракет Patriot, ще кілька років тому впали нижче допустимого рівня — після того, як США почали активно надавати військову допомогу Україні.

Ситуація загострилася в червні, коли США запустили майже 30 ракет Patriot, аби перехопити іранські снаряди, які летіли на базу Аль-Удейд у Катарі.

Раніше в медіа повідомляли про нібито ініціативу заступника міністра Елбріджа Колбі, але The Guardian уточнює: рішення ухвалив інший заступник міністра оборони — Стівен Файнберг. А вже після цього його підтримав очільник Пентагону Піт Гегсет.

Раніше Politico писало, що Пентагон нікого не попередив про зупинку допомоги Україні. Це розлютило навіть союзників Трампа. Ба більше, за даними журналістів NBC News, військову допомогу Україні зупинили, попри звіт про те, що вона не загрожує боєготовності армії США.