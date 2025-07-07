США виключили «Хаят Тахрір аш-Шам» зі списку терористичних організацій — бійці цього руху повалили режим Асада в Сирії

США виключили ісламістське угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» зі списку терористичних організацій. Саме бійці цієї організації очолили повалення режиму Башира Асада в Сирії.

Відповідний документ зʼявився у федеральному реєстрі США.

Рішення про виключення угруповання ухвалив держсекретар США Марко Рубіо після консультацій з генпрокурором і міністром фінансів.

Документ набуде чинності після офіційної публікації завтра, 8 липня.

Раніше США визнали ХТШ терористичною через її звʼязок з «Аль-Каїдою». Та у 2016 році її лідер Абу Мохаммед аль Джулані заявив, що розриває звʼязки з «Аль-Каїдою», і почав кампанію з ребрендингу себе та свого угруповання.