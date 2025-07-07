США виключили «Хаят Тахрір аш-Шам» зі списку терористичних організацій — бійці цього руху повалили режим Асада в Сирії

США виключили ісламістське угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» зі списку терористичних організацій. Саме бійці цієї організації очолили повалення режиму Башира Асада в Сирії.
Відповідний документ зʼявився у федеральному реєстрі США.
Рішення про виключення угруповання ухвалив держсекретар США Марко Рубіо після консультацій з генпрокурором і міністром фінансів.
Документ набуде чинності після офіційної публікації завтра, 8 липня.
Раніше США визнали ХТШ терористичною через її звʼязок з «Аль-Каїдою». Та у 2016 році її лідер Абу Мохаммед аль Джулані заявив, що розриває звʼязки з «Аль-Каїдою», і почав кампанію з ребрендингу себе та свого угруповання.
- Після повалення режиму Асада в грудні 2024 року нова влада Сирії почала активно налагоджувати відносини з іншими країнами. Рада Європейського Союзу ще в лютому цього року повідомляла, що блок скасує низку обмежень у контексті ключових секторів економіки Сирії. Детально про це тут.
- ЄС хоче підтримати політичний перехід і стабілізацію в країні після повалення режиму Башара Асада, тому 20 травня блок вирішив скасувати економічні санкції проти Сирії.
- На тлі падіння режиму в країні Велика Британія та Японія теж скасували деякі санкції проти низки сирійських відомств і медіа. На початку червня стало відомо, що Сирію повністю підключать до міжнародної платіжної системи SWIFT. Згодом санкції проти Сирії зняли й Сполучені Штати.