Трамп зняв санкції США із Сирії. Але обмеження проти Асада залишаються

Президент США Дональд Трамп 30 червня підписав указ про скасування санкцій проти Сирії — усе задля того, щоб підтримати шлях країни до стабільності й миру. Водночас чинними американські санкції залишаються проти Башара Асада та його соратників, які причетні до порушень прав людини, наркоторгівлі, використання хімічної зброї, терористичного угруповання «Ісламська держава» або його філій, а також іранських проксі-груп.
Про це йдеться на сторінці Білого дому.
Тепер державний секретар США повинен перевірити, чи виконані певні умови, щоб тимчасово або частково скасувати санкції проти Сирії. Ці умови прописані в Законі Цезаря — американському законі, який вводить санкції проти режиму Асада через злочини, які він скоїв. Якщо умови будуть дотримані, санкції можуть бути послаблені або тимчасово припинені.
Указ Трампа дозволяє послабити експортний контроль за окремими товарами та скасовує обмеження на певну іноземну допомогу Сирії. Окрім того, тепер державний секретар США має переглянути статус «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) як іноземної терористичної організації. Переглянуть і приналежність ХТШ та Ахмеда аш-Шаара (він також відомий як Мухаммад аль Джулані) до списку, який визначає глобальних терористів. Також США оцінять статус Сирії як держави, що підтримує тероризм.
Держдепартамент має шукати шляхи для пом’якшення санкцій в межах ООН, щоб підтримати стабільність у Сирії.
Тим часом Міністерство фінансів США ще у травні зробило перший крок до скасування санкцій, видавши спеціальний дозвіл (ліцензію GL25). Ця ліцензія дозволяє офіційним структурам Сирії — тимчасовому уряду, Центральному банку і державним компаніям — вести певні фінансові операції, які раніше були заборонені. При цьому Державний департамент США офіційно відклав дію частини санкцій на 180 днів, даючи час для подальших дій, як передбачено Законом Цезаря.
«Адміністрація прагне до конструктивного діалогу, водночас залишаючись пильною до загроз і відстежуючи ключові пріоритети: кроки до нормалізації відносин з Ізраїлем, вирішення проблеми іноземних терористів, депортацію палестинських терористів і заборону палестинських терористичних організацій, допомогу США у запобіганні відродженню ІД, а також передачу відповідальності за утримання бойовиків ІД у північно-східній Сирії», — йдеться в заяві Білого дому.
Там додали: Трамп вірить, що співпраця із Сирією має великий потенціал для зупинки радикалізму, покращення відносин і встановлення миру на Близькому Сході.
- Після повалення режиму Асада у грудні 2024 року нова влада Сирії почала активно налагоджувати відносини з іншими країнами. Рада Європейського Союзу ще в лютому цього року повідомляла, що блок скасує низку обмежень у контексті ключових секторів економіки Сирії. Детально про це тут.
- ЄС хоче підтримати політичний перехід і стабілізацію у країні після повалення режиму Башара Асада, тому 20 травня блок вирішив скасувати економічні санкції проти Сирії.
- На тлі падіння режиму в країні Велика Британія та Японія теж скасували деякі санкції проти низки сирійських відомств і медіа. На початку червня стало відомо, що Сирію повністю підключать до міжнародної платіжної системи SWIFT протягом кількох найближчих тижнів.