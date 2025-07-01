Трамп зняв санкції США із Сирії. Але обмеження проти Асада залишаються

Президент США Дональд Трамп 30 червня підписав указ про скасування санкцій проти Сирії — усе задля того, щоб підтримати шлях країни до стабільності й миру. Водночас чинними американські санкції залишаються проти Башара Асада та його соратників, які причетні до порушень прав людини, наркоторгівлі, використання хімічної зброї, терористичного угруповання «Ісламська держава» або його філій, а також іранських проксі-груп.

Про це йдеться на сторінці Білого дому.

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Тепер державний секретар США повинен перевірити, чи виконані певні умови, щоб тимчасово або частково скасувати санкції проти Сирії. Ці умови прописані в Законі Цезаря — американському законі, який вводить санкції проти режиму Асада через злочини, які він скоїв. Якщо умови будуть дотримані, санкції можуть бути послаблені або тимчасово припинені.

Указ Трампа дозволяє послабити експортний контроль за окремими товарами та скасовує обмеження на певну іноземну допомогу Сирії. Окрім того, тепер державний секретар США має переглянути статус «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) як іноземної терористичної організації. Переглянуть і приналежність ХТШ та Ахмеда аш-Шаара (він також відомий як Мухаммад аль Джулані) до списку, який визначає глобальних терористів. Також США оцінять статус Сирії як держави, що підтримує тероризм.