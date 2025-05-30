Японія частково скасувала санкції проти Сирії

Уряд Японії вирішив частково скасувати санкції, які були накладені на Сирію — відповідне рішення ухвалили на засіданні 30 травня.

Про це повідомляє японський телеканал NHK.

Зокрема, чотири сирійських банки виключать зі списку об’єктів, активи яких підлягали замороженню.

Генеральний секретар уряду Японії Йосімаcа Хаяші повідомив журналістам, що рішення ухвалили, всебічного вивчивши питання. За його словами, воно ґрунтується на переконанні, що Японія повинна підтримувати позитивні зусилля в Сирії та допомагати покращити життя її народу, виснаженого багаторічною кризою, водночас залишаючись у руслі міжнародної спільноти.

Він додав, що Японія й надалі координуватиме свої дії з країнами «Великої сімки» та іншими міжнародними партнерами, щоб впроваджувати ефективні заходи задля досягнення миру та стабільності в Сирії.