Японія частково скасувала санкції проти Сирії

Уряд Японії вирішив частково скасувати санкції, які були накладені на Сирію — відповідне рішення ухвалили на засіданні 30 травня.
Про це повідомляє японський телеканал NHK.
Зокрема, чотири сирійських банки виключать зі списку об’єктів, активи яких підлягали замороженню.
Генеральний секретар уряду Японії Йосімаcа Хаяші повідомив журналістам, що рішення ухвалили, всебічного вивчивши питання. За його словами, воно ґрунтується на переконанні, що Японія повинна підтримувати позитивні зусилля в Сирії та допомагати покращити життя її народу, виснаженого багаторічною кризою, водночас залишаючись у руслі міжнародної спільноти.
Він додав, що Японія й надалі координуватиме свої дії з країнами «Великої сімки» та іншими міжнародними партнерами, щоб впроваджувати ефективні заходи задля досягнення миру та стабільності в Сирії.
- Після повалення режиму Асада в грудні 2024 року нова влада Сирії почала активно налагоджувати стосунки з іншими країнами.
- Рада Європейського Союзу ще в лютому цього року повідомляла, що блок скасує низку обмежень у контексті ключових секторів економіки Сирії. Детально про це тут. ЄС хоче підтримати політичний перехід і стабілізацію у країні після повалення режиму Башара Асада, тому 20 травня блок ухвалив рішення скасувати економічні санкції проти Сирії.
- На тлі падіння режиму в країні Велика Британія у квітні теж скасувала деякі санкції проти низки сирійських відомств і медіа.
- А в травні санкції проти Сирії скасували США — це дозволило проводити фінансові операції з тимчасовим урядом Сирії, який очолює Ахмед аль Шараа, сирійським Центральним банком і держпідприємствами.