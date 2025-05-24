США зняли санкції із Сирії. Які обмеження скасували

Адміністрація президента США Дональда Трампа 23 травня видала розпорядження, які, за її словами, фактично скасовують санкції проти Сирії.
Про це пише Reuters.
Міністерство фінансів США дозволило проводити фінансові операції з тимчасовим урядом Сирії, який очолює Ахмед аль Шараа, сирійським Центральним банком і держпідприємствами.
Для цього Мінфін видав спеціальний дозвіл — так звану генеральну ліцензію GL25, що тимчасово скасовує дію американських санкцій щодо Сирії. У цій ліцензії йдеться, що тепер можна законно вести справи з деякими сирійськими посадовцями й організаціями. Серед них — президент тимчасового уряду аль Шараа (раніше він був у санкційному списку під імʼям Абу Мухаммад аль Джулані), сирійська авіакомпанія, Центральний банк Сирії, кілька інших банків, державні нафтові компанії та готель Four Seasons у Дамаску.
«GL25 сприятиме новим інвестиціям і діяльності приватного сектора відповідно до стратегії президента «Америка понад усе», – йдеться в заяві.
Державний секретар Марко Рубіо дозволив тимчасово (на 180 днів) не застосовувати частину санкцій, передбачених «Актом Цезаря». Це роблять для того, щоб санкції не заважали інвестиціям, поставкам електроенергії, води, енергії, санітарії та наданню гуманітарної допомоги.
«Сьогоднішні дії є першим кроком у реалізації бачення президента щодо нових відносин між Сирією і Сполученими Штатами», — заявив Рубіо.
Міністерство закордонних справ Сирії назвало скасування санкцій «позитивним кроком у правильному напрямку для полегшення гуманітарних та економічних страждань країни».
Президент США Дональд Трамп ще раніше говорив про намір зняти американські санкції із Сирії. Тоді після зустрічі Трампа з аль Шараа Білий дім заявив, що президент попросив Сирію дотримуватися кількох умов в обмін на послаблення санкцій.
Зокрема, він попросив, щоб усі іноземні бойовики покинули країну, щоб із Сирії вислали тих, кого він вважає палестинськими терористами, а також щоб Сирія допомогла США не допустити повернення «Ісламської держави» (ІД).
США вперше внесли країну до списку держав-спонсорів тероризму в 1979 році, а потім запровадили додаткові санкції. Більшу частину обмежень американці ввели проти уряду президента Сирії Башара Асада та ключових посадовців у 2011 році після того, як у Сирії спалахнула громадянська війна.
Повалення режиму Асада в Сирії
8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.
Сирійські повстанці сформували перехідний уряд — його очолив Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.
Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) Ахмед аль Шараа став новим президентом Сирії в січні 2025 року.
- Рада Європейського Союзу ще в лютому цього року повідомляла, що блок скасує низку обмежень у контексті ключових секторів економіки Сирії. Детально про це тут. ЄС хоче підтримати політичний перехід і стабілізацію у країні після повалення режиму Башара Асада, тому 20 травня блок ухвалив рішення скасувати економічні санкції проти Сирії.
- На тлі падіння режиму в країні Велика Британія у квітні теж скасувала деякі санкції проти низки сирійських відомств і медіа.