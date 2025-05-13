Трамп збирається зняти усі санкції з Сирії

Трамп зазначив, що вирішив зняти санкції із Сирії після переговорів з премʼєром Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Він публічно оголосив про це після того, як представник Білого дому повідомив про його заплановану зустріч із новим лідером Сирії Ахмедом аль Шараа в Саудівській Аравії .

«Але тепер їхній час сяяти. Час сяяти. Ми їх усі [санкції] знімаємо. Удачі тобі, Сиріє, покажи нам щось особливе», — сказав Трамп.

Санкції США проти Сирії, які ввели за часів правління колишнього президента Башара Асада, Трамп назвав «жорстокими та руйнівними». Але вказав, що на той час вони виконували «важливу функцію».

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Про це він сказав під час промови у Саудівській Аравії.

За кілька днів до відʼїзду до Саудівської Аравії Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість послабити санкції, які запровадили за часів режиму Асада і які блокують торгівлю та банківську діяльність Сирії, — щоб дати країні «свіжий початок».

«Багато людей питали мене про це, оскільки ті санкції, які ми ввели, фактично не залишають їм можливостей для розвитку. Тож ми хочемо подивитися, чи зможемо якось їм допомогти, і ухвалимо рішення з цього приводу», — казав Трамп.

Санкції проти Сирії мають кілька напрямків: проти людей і організацій, повʼязаних з Асадом, які займаються хімічною зброєю, незаконним обігом наркотиків, а також торгівлею зброєю та обладнанням для репресій. Також є обмеження щодо торгівлі культурними товарами Сирії. Західні країни, зокрема США, вважали, що ці санкції потрібні через жорстокість режиму президента-втікача Башара Асада щодо сирійців.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) Ахмед аль Шараа став новим президентом Сирії в січні 2025 року. Він неодноразово наголошував, що країна виснажена війною і не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Він закликає зняти із Сирії міжнародні санкції, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже повалили.

Минулого тижня лідер Сирії Ахмед аль Шараа зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном, який допоміг зняти обмеження ООН на поїздки, і припустив, що ЄС може поступово скасувати санкції, якщо новий режим дотримуватиметься обіцянок про реформи.

Джерела The Times зазначали, що аль Шараа пропонував Трампу угоду про надра за українським зразком в обмін на послаблення санкцій, а ще побудувати Trump Tower у Дамаску.

Повалення режиму Асада в Сирії

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці сформували перехідний уряд — його очолив Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.