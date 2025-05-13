Bloomberg: Трамп зустрінеться з новим лідером Сирії в Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп проведе коротку зустріч з новим лідером Сирії Ахмедом аль Шараа в Саудівській Аравії.
Про це пише Bloomberg із посиланням на представника Білого дому.
Ця зустріч має велике значення для Сирії та нового президента країни аль Шараа, який зараз активно працює над скасуванням західних санкцій проти Сирії. Однак його минуле непокоїть європейських і американських посадовців — раніше він очолював повстанське угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам», яке повалило уряд Башара Асада у грудні 2024 року.
У 2018 році ХТШ визнали терористичною організацією через її звʼязок з «Аль-Каїдою». Але аль Шараа заявив про розрив звʼязків з цією організацією, а згодом почав кампанію з ребрендингу себе та ХТШ.
Команда Ахмеда аль Шараа намагалася організувати його зустріч з президентом Трампом під час його візиту до Саудівської Аравії цього тижня, але Білий дім США заявляв, що такої зустрічі не буде. Серед радників Трампа немає єдності, чи потрібна така зустріч, писала газета The Times із посиланням на джерела.
Директорка національної розвідки Тулсі Габбард і радник з питань боротьби з тероризмом Себастьян Горка налаштовані скептично. Колишній радник з національної безпеки Майк Волтц теж був стриманий. Водночас спецпредставник президента на Близькому Сході Стів Віткофф, один з найбільш довірених радників Трампа, підтримує ідею діалогу з Сирією, розуміючи, що Трамп віддає перевагу бізнесу над війною.
За кілька днів до відʼїзду в Саудівську Аравію Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість послабити санкції, які запровадили за часів режиму Асада та які блокують торгівлю і банківську діяльність Сирії, щоб дати країні «свіжий початок».
Минулого тижня лідер Сирії Ахмед аль Шараа зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном, який допоміг зняти обмеження ООН на поїздки, і припустив, що ЄС може поступово скасувати санкції, якщо новий режим дотримуватиметься обіцянок про реформи.
Повалення режиму Асада в Сирії
8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.
Сирійські повстанці сформували перехідний уряд — його очолив Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.
Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) Ахмед аль Шараа став новим президентом Сирії в січні 2025 року. Він неодноразово наголошував, що країна виснажена війною і не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Він закликає зняти із Сирії міжнародні санкції, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже повалили.
- 13 травня Дональд Трамп прибув до Саудівської Аравії — це перший офіційний візит за його другого президентського терміну.