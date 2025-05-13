Bloomberg: Трамп зустрінеться з новим лідером Сирії в Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп проведе коротку зустріч з новим лідером Сирії Ахмедом аль Шараа в Саудівській Аравії. Про це пише Bloomberg із посиланням на представника Білого дому. «Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати Ця зустріч має велике значення для Сирії та нового президента країни аль Шараа, який зараз активно працює над скасуванням західних санкцій проти Сирії. Однак його минуле непокоїть європейських і американських посадовців — раніше він очолював повстанське угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам», яке повалило уряд Башара Асада у грудні 2024 року. У 2018 році ХТШ визнали терористичною організацією через її звʼязок з «Аль-Каїдою». Але аль Шараа заявив про розрив звʼязків з цією організацією, а згодом почав кампанію з ребрендингу себе та ХТШ.

Команда Ахмеда аль Шараа намагалася організувати його зустріч з президентом Трампом під час його візиту до Саудівської Аравії цього тижня, але Білий дім США заявляв, що такої зустрічі не буде. Серед радників Трампа немає єдності, чи потрібна така зустріч, писала газета The Times із посиланням на джерела. Директорка національної розвідки Тулсі Габбард і радник з питань боротьби з тероризмом Себастьян Горка налаштовані скептично. Колишній радник з національної безпеки Майк Волтц теж був стриманий. Водночас спецпредставник президента на Близькому Сході Стів Віткофф, один з найбільш довірених радників Трампа, підтримує ідею діалогу з Сирією, розуміючи, що Трамп віддає перевагу бізнесу над війною. За кілька днів до відʼїзду в Саудівську Аравію Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість послабити санкції, які запровадили за часів режиму Асада та які блокують торгівлю і банківську діяльність Сирії, щоб дати країні «свіжий початок». Минулого тижня лідер Сирії Ахмед аль Шараа зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном, який допоміг зняти обмеження ООН на поїздки, і припустив, що ЄС може поступово скасувати санкції, якщо новий режим дотримуватиметься обіцянок про реформи.