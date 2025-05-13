The Times: Лідер Сирії пропонує Трампу угоду про надра за українським зразком — хоче послаблення санкцій

Президент США Дональд Трамп може послабити санкції проти Сирії після спроб її лідера Ахмеда аль-Шараа запропонувати поступки — угоду про корисні копалини за українським зразком і будівництво Trump Tower у Дамаску.

Про це передає газета The Times із посиланням на джерела.

Команда Ахмеда аль-Шараа намагалася організувати його зустріч з президентом Трампом під час його візиту до Саудівської Аравії цього тижня, але Білий дім США заявляв, що такої зустрічі не буде. Серед радників Трампа немає єдності, чи потрібна була б така зустріч.

Директорка національної розвідки Тулсі Габбард і радник з питань боротьби з тероризмом Себастьян Горка налаштовані скептично. Колишній радник з національної безпеки Майк Волтц також був стриманий. Та водночас спецпредставник президента на Близькому Сході Стів Віткофф, один із найбільш довірених радників Трампа, підтримує ідею діалогу з Сирією, розуміючи, що Трамп віддає перевагу бізнесу над війною.

За кілька днів до відʼїзду до Саудівської Аравії Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість послабити санкції, які запровадили за часів режиму Асада і які блокують торгівлю та банківську діяльність Сирії, — щоб дати країні «свіжий початок».

«Багато людей питали мене про це, оскільки ті санкції, які ми ввели, фактично не залишають їм можливостей для розвитку. Тож ми хочемо подивитися, чи зможемо якось їм допомогти, і ухвалимо рішення з цього приводу», — казав Трамп.

Минулого тижня лідер Сирії Ахмед аль-Шараа зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном, який допоміг зняти обмеження ООН на поїздки, і припустив, що ЄС може поступово скасувати санкції, якщо новий режим дотримуватиметься обіцянок про реформи.

Як зазначають джерела газети в оборонній сфері, Ахмед аль-Шараа може запропонувати розпочати переговори про приєднання до Авраамових угод — домовленостей про нормалізацію відносин між арабськими країнами та Ізраїлем. Їх підписали ОАЕ та Бахрейн. Це розглядають як шанс віддалити Сирію від впливу Ірану.

Також сирійський лідер думає над можливістю погодитися створити демілітаризовану зону або дозволити Ізраїлю зберегти свою присутність у південно-західній Сирії, де ізраїльські війська створили буферну зону біля Голанських висот. США визнають суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами (це зробила адміністрація Трампа у 2019 році).

Під час поїздки Близьким Сходом Трамп планує оголосити про багатомільярдні бізнес-угоди. Серед них може бути контракт на телекомунікаційні послуги для Сирії від американської компанії AT&T, оскільки Адміністрація президента США занепокоєна, що Сирія може звернутися до Китаю стосовно інфраструктурних проєктів.