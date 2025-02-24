ЄС скасує частину санкцій та обмежень для Сирії

Європейський Союз скасує низку обмежень у контексті ключових секторів економіки Сирії. Так блок хоче підтримати політичний перехід та стабілізацію в країні після повалення режиму Башара Асада.

Про це йдеться в заяві Ради Європейського Союзу.

Європейський Союз ухвалив такі рішення:

Призупинити заходи щодо енергетичної сфери й транспорту, зокрема нафтогазової та електроенергетичної галузей.

Вилучити пʼять організацій (Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank і Syrian Arab Airlines) з переліку підприємств, яким заморожували кошти та інші економічні ресурси. ЄС також дозволив надавати фінанси в розпорядження Центрального банку Сирії.

Дозволити банківські операції між сирійськими банками та фінансовими установами ЄС, якщо це стосується енергетики, транспорту або гуманітарної допомоги та відновлення.

Продовжити застосування гуманітарного винятку без терміну дії.

без терміну дії. Зробити винятки на експорт предметів розкоші до Сирії.

У Європейському Союзі також оцінять, чи можна надалі призупинити економічні санкції. Блок буде стежити за ситуацією в Сирії, аби переконатися, що знаття обмежень було виправданим.

Водночас ЄС продовжує вводити санкції проти режиму президента Сирії Башара Асада. Ці санкції мають кілька напрямків: проти людей і організацій, повʼязаних з Асадом, які займаються хімічною зброєю, незаконним обігом наркотиків, а також торгівлею зброєю та обладнанням для репресій. Також є обмеження щодо торгівлі культурними товарами Сирії.

ЄС вважає, що ці санкції потрібні через жорстокість режиму президента-втікача Башара Асада проти сирійців.

Європейський Союз підтримує сирійський народ і сподівається на зміни та відбудову країни, де «всі сирійці мають право брати участь у відновленні своєї батьківщини».

Повалення режиму Асада в Сирії

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці формують перехідний уряд — його очолює Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) Ахмад аль Шараа (більш відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною і не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Він закликає зняти із Сирії міжнародні санкції, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже впав.

Наприкінці січня нова влада Сирії оголосила про розпуск парламенту, всіх військових угруповань і політичних структур. Фактичний лідер Сирії Ахмед аль Шараа на перехідний період стане президентом.