Британія скасувала санкції проти низки сирійських відомств і медіа

Велика Британія скасувала заморожування активів Міністерств оборони і внутрішніх справ Сирії і ще низки служб — ці санкції були запроваджені за часів президентства Башара Асада.

Про це повідомило Міністерство фінансів Великої Британії.

Санкції також зняли з таких сирійських відомств: Головного розвідувального управління, Розвідувального управління ВПС, Управління політичної безпеки, Бюро національної безпеки Сирії, Управління військової розвідки, Бюро постачання армії, Генеральної організації радіо і телебачення.

Крім того, обмеження зняли з низки медіа, зокрема з газети Al Watan і телеканалів Cham Press TV і Sama TV.

Захід переглядає свій підхід до Сирії після того, як у грудні, після понад 13 років громадянської війни, повстанські сили усунули Башара Асада з посади президента.

Повалення режиму Асада в Сирії

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці сформували перехідний уряд — його очолив Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) Ахмад аль Шараа став новим президентом Сирії у січні 2025 року. Він неодноразово наголошував, що країна виснажена війною і не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Він закликає зняти із Сирії міжнародні санкції, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже повалили.