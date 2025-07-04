Джерела «Бабеля»: В ексміністра оборони Резнікова провели обшук

У колишнього міністра оборони Олексія Резнікова провели обшук, але не 3 червня, як писали медіа.

Про це повідомляють джерела «Бабеля».

Сьогодні низка медіа, серед яких «Українська правда» та ZN.UА, повідомили, що 3 червня у Резнікова провели обшуки в межах справи про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами.

Співрозмовники «Бабеля» кажуть, що обшуки справді були, але не вчора, а ще минулого місяця.

«Нічого не знайшли, ніяких документів не вилучали. Лівих телефонів теж не вилучали», — зазначили джерела.

Що передувало

На початку січня 2023 року довкола Міністерства оборони розгорівся скандал через закупівлі продуктів за нібито завищеними в кілька разів цінами (зокрема йшлося про яйця по 17 гривень за штуку). На тлі цього Міноборони вирішило публікувати інформацію про контракти на закупівлі на своєму сайті та звіряти ціни з ринковими.

Наприкінці січня заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. Згодом стало відомо, що він разом із тодішнім керівником департаменту Міноборони із речового забезпечення ЗСУ Богданом Хмельницьким фігурує у справі про розкрадання мільярда гривень з бюджету.

2 квітня 2025 року в НАБУ повідомили, що у справі про «яйця за 17 гривень» виявили збитків на 733 мільйони гривень. Правоохоронці оголосили підозру Хмельницькому, власниці компаній-постачальниць Тетяні Глиняній, двом керівникам компаній-постачальниць та фізичній особі.

Схема виглядала так: упродовж 2022—2023 років забезпечення армії продуктами відбувалось через закупівлю так званих комплектів продуктів. Це передбачало можливість замовляти продукти за затвердженим каталогом, найбільш уживані, як-от овочі, крупи, мʼясо, вода, становили лише 10% асортименту. Решту ж, на кшталт спецій, желатину або ягід, замовляли зрідка або ніколи.

Ціна комплекту формувалася з урахуванням усіх найменувань каталогу та становила їхню середню вартість. Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або ті, які не можна замовляти через сезонність постачання (черешня або абрикоси взимку). На перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картоплю, яку постачали тисячами тонн, реалізовували втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовляли, коштували копійки.

У квітні 2025 року в НАБУ повідомляли, що Резніков не є підозрюваним у справі про розкрадання на харчах для ЗСУ.